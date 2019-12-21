Новый год у каждого свой: Зимний праздник в разных культурах

В странах бывшего СССР принято отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. На первый взгляд может показаться, что весь мир считает началом отсчета следующего года соответствующую дату, но это не совсем так. Помимо разницы в часовых поясах, существуют и разные трактовки наступления праздника в зависимости от культуры. Журналисты издания составили перечень интересных фактов о странах, в которых он приходится не на 1 января.

История празднования Нового года

Впервые наступление нового года 1 января начали отмечать в 153 году до нашей эры. Именно в этот день на должность вступали римские консулы. Спустя более 46 лет верховный полководец Гай Юлий Цезарь приказал ввести собственный юлианский календарь. Он был ярым поклонником астрологии, из-за чего поставил четкие временные отметки начала года. Со временем на 1 января начало приходиться начало года и по григорианскому календарю.

Старый Новый год также относится к юлианскому календарю, однако по нему 1 января наступало на 14 дней позже, чем принято считать сейчас. Перенос дат состоялся в 1901 году и сохранился по сей день. В некоторых странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и Грузия, Старый Новый год также принято отмечать, но более скромно.

Новый год в разных культурах



Празднование Нового года даже у некоторых россиян проходит по разному. Одни отправляются в жаркие страны или на горнолыжные курорты, а другие предпочитают оставаться дома в компании родственников и друзей. В Европе же принято встречать Новый год максимально цивилизованно, но далеко не во всех странах. В Италии одной из главных праздничных традиций является выбрасывание старых вещей прямо из окон. В последние года такой довольно странный обряд отошел в прошлое, но некоторые жители спальных районов все же его практикуют. Считается, что чем больше житель Апеннин выкинет этот хлам, тем больше удачи он сможет привлечь к себе в следующем году. В остальном празднование Нового года в Италии выглядит очень схожим с российской версией. Люди собираются дома и угощаются различными яствами, ожидая полуночи.

Европа также славится своими пышными народными гуляньями в Новый год. В Париже вокруг увешенной иллюминацией Эйфелевой башни собираются толпы местных жителей и гостей города, которые ожидают наступления полуночи. Ровно в 12 часов ночи башня полностью гаснет, но в первые секунды нового года загорается снова. Примерно то же самое происходит и в Берлине, но иллюминация здесь развешена практически по всему городу.



Свои традиции встречи Нового года имеются и в Болгарии. Местные жители гасят свет в домах для того, чтобы устроить настоящую вечеринку поцелуев. Считается, что в ночь перед Новым годом можно сделать возлюбленной предложение, а она обязательно согласится. Кроме того, под бой курантов нужно на скорость съесть 12 виноградин. Тем, кому это удастся, на протяжении всего года будет сопутствовать удача. Такая же традиция имеется и у жителей Испании, но они используют для нее любые ягоды.

Жители Кении встречают новый год рядом с водоемам. Принято считать, что река уносит все плохое, что было в прошлом году, взамен принося радость и счастье. Также в стране не принято дарить подарки. Местные жители просто поздравляют друг друга и делятся различными угощениями, привлекая к себе удачу. Такая же традиция существует и в Судане, где принято приходить к берегам Нила и отправлять в небытие все плохие воспоминания и неприятные инциденты из минувшего года.

Самое яркое празднование Нового года можно увидеть в Аргентине и Бразилии. По улицам всех городов проходят масштабные карнавалы. Главным образом на них является тотемное животное приходящего года. Австралия отличается оригинальным появлением Деда Мороза, который предстает перед местными жителями из морской пучины. Современники даже создали его уникальный образ в плавках и на серфе.



Куба имеет очень важное отличие от других стран при праздновании Нового года. Местные жители привыкли слышать 11 ударов курант вместо привычных 12. Связано это с тем, что в самый момент наступления Нового года полагается отдыхать. Тогда в следующем году человек будет работать исключительно в свое удовольствие. Из-за этого даже курантам дают возможность «помолчать». После 12 ночи начинаются пышные празднования, но местные жители чаще предпочитают домашнюю атмосферу.

В США Новый год является второстепенным праздником, так как больше внимания уделяется Рождеству, приходящемуся на 25 декабря. Именно в этот день принято дарить подарки и ожидать прихода Санта Клауса.

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