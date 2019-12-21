Третий этап конкурса «Самые стильные в России 2020»: Богемный шик

Каждую неделю мы будем публиковать фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

На этой неделе героинями голосования, посвященного лучшим богемным образам, стали: амбассадор Chopard в России Татьяна Навка в комбинезоне Ralph Lauren, поддержавшая тренд на благородный бархат; Аня Чиповская, который год не изменяющая бренду Maison Bohemique; блестящая, в прямом смысле этого слова, Ингрид Олеринская в Dior; Зара в костюме Givenchy, ворот которого оригинально выложен искусственными камнями; Анжелика Тиманина, минималистичное платье которой от Maison d’Angelann украшал эффектный разрез; Елена Перминова в Ralph Lauren, представившая женский взгляд на мужской стиль.

Кликните на фото для просмотра галереи

опросЧей образ лучше? Третий этап конкурса "Самые стильные в России-2020": Богемный шикТатьяна НавкаАня ЧиповскаяИнгрид ОлеринскаяЗараАнжелика ТиманинаЕлена Перминова

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил подробности соглашения с Украиной по транзиту газа. Объём транзита составит 65 млрд кубометров в 2020 году, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд. Также стороны подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий, отзовут иски. При этом «Газпром» выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца текущего года. […]