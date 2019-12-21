НАБУ открыло уголовное производство по факту возможной покупки экс-нардепом Скосарем места в партийном избирательном списке

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против экс-нардепа Игоря Скосаря по факту возможного подкупа должностного лица – речь идет о покупке места в избирательном списке политической партии, сообщает проект «Стоп коррупции» со ссылкой на письмо НАБУ.

«В письме сообщается, что по результатам обработки предоставленной информации открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 369 УК Украины в отношении нардепа Скосаря И.Е. по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу», – отмечает портал.

«СтопКор» обратился в НАБУ в начале сентября.

Фото: stopcor.org

Игорь Скосарь был нардепом Верховной Рады VII созыва, избран по списку «Батьківщини», но вышел из фракции в апреле 2013 года. В 2014 году в эфире ток-шоу «Черное зеркало» на телеканале «Интер» он заявил, что купил «место в партии Яценюка» за $6 млн. В то время Арсений Яценюк был главой парламентской фракции «Батьківщина». В мае 2019 года он сказал в телефонной беседе с журналисткой проекта «Стоп коррупции», что не помнит о своих словах про то, как дал взятку за попадание в проходную часть избирательного списка «Батьківщини» в 2012 году.

7 апреля 2019 года Скосаря задержали в Киеве на Столичном шоссе за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при этом он был на машине, оформленной на тещу, с номерами ВР. По данным СМИ, политика остановили после погони, в его крови выявили 2,39 промилле алкоголя.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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