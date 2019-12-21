Обновленный кроссовер Mazda CX-4 стал бестселлером марки

Обновленный кроссовер Mazda CX-4 поступил в продажу в минувшем месяце и за этот период времени продали около 5 тысяч машин.
В свою очередь, отличить улучшенный кроссовер можно по форме бамперов, улучшенной радиаторной решетке, а также видоизмененным фонарям. Кроме того, новинка отличается продвинутым мультимедийным комплексом, а также улучшенными сидениями и качественными материалами отделки салона. Разработчики предлагают кроссовер Mazda CX-4 с 2 вариантами двигателей на 2,0 и 2,5 литра с мощностью до 192 л.с.
Кроме того, автомобиль имеет 6-ступенчатую коробку передач, а также модификации с передним и полным приводом. Пока кроссовер Mazda CX-4 доступен исключительно в Китае, где стартовая цена за автомобиль начинается от 150 тысяч юаней.
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