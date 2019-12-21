Показана первая в мире электрическая пожарная машина

Компания Rosenbauer официально рассекретила первый электрический пожарный автомобиль , который продемонстрировали публике в Австрии.
В свою очередь, модель отличается не только максимальной экологичностью, но и компактными размерами. Достичь данной особенности удалось благодаря отсутствию привычных моторов, которые занимают достаточно место в передней части кузова. С учетом уменьшенных размеров теперь электрическая пожарная машина от Rosenbauer сможет проезжать по самым узким улицам, где другая техника бессильна.
Также разработчики отметили усовершенствованную систему выдвижной лестницы, которая стала значительно безопаснее и удобнее для использования. Большинство функций пожарной машины теперь выполняются с внешней стороны, не прибегая к необходимости оперативно возвращаться в кабину. Стоимость техники составляет от 1,2 млн долларов.
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