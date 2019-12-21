Шок: Максим Галкин оказался на Лубянке во время перестрелки

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Последнее: В Одесской области депутата, члена исполкома и временно исполняющего обязанности главы сельского совета Затоки поймали на вымогательстве взятки. Об этом 21 декабря сообщила Служба безопасности Украины. По версии следствия, мужчины требовали у частного предпринимателя $87 тыс. за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне. Депутата задержали во время получения первой […]
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