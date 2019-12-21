Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год с $300 млн для Украины

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Церемония подписания состоялась на базе Эндрюс в Мэриленде.

Трамп рассказал, что объем обороного бюджета – $738 млрд. Закон предусматривает финансирование нового рода войск – космических войск.

В бюджете предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении средств на «летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами».

Кроме того, в него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».

Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. 17 декабря Сенат США утвердил закон. Документ поддержало 86 сенаторов, восемь выступили против.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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