Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год с $300 млн для Украины

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Церемония подписания состоялась на базе Эндрюс в Мэриленде.
Трамп рассказал, что объем обороного бюджета – $738 млрд. Закон предусматривает финансирование нового рода войск – космических войск.
В бюджете предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении средств на «летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами».
Кроме того, в него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».
Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. 17 декабря Сенат США утвердил закон. Документ поддержало 86 сенаторов, восемь выступили против.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Одесской области депутата, члена исполкома и временно исполняющего обязанности главы сельского совета Затоки поймали на вымогательстве взятки. Об этом 21 декабря сообщила Служба безопасности Украины. По версии следствия, мужчины требовали у частного предпринимателя $87 тыс. за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне. Депутата задержали во время получения первой […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- CNN — за поддержку протестов в Гонконге Китай ввёл против США санкции / 2 декабря
- Трамп официально объявил о создании Космических войск США / 21 декабря
- Описан механизм защиты ленточных червей от переваривания / 23 октября
- Оперативники заманили на фотосессию прогуливавшую обязательные работы россиянку / 20 ноября
- Мужчина ворвался в детский сад и зарезал ребенка / 1 ноября
- Нардеп от «Слуги народа»: Я свидетель политической коррупции Дубневича / 31 октября
- Стал известен логотип Олимпиады 2024 года / 23 октября
- Объявлен тендер на строительство моста в Запорожье / 27 ноября