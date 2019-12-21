Филологи утверждают, что значение слов во время перевода может теряться. Специалисты изучили понимание разными народами понятий «любовь» и «злость».
Понятие «любовь» народы индоевропейской и австронезийской групп понимают как что-то желанное и нравящееся. А в гавайском и яванском языках оно связано с жалостью. Такая же ситуация обстоит и со словом злость. Специалисты утверждают, что понятие существует во множестве языков, но значение его разнится.
Американские исследователи в своей работе описали 24 эмоциональных окраски, которые определяют такие слова, как «злость», «гордость» и «любовь». В ходе исследования было проанализировано 2474 языка. Также эксперимент охватывал смежные понятия, чтобы глубже осознать значение слов. В гавайском языке слово pu`iwa обозначает «страх», но с той же степенью вероятности представители этого народа описывают этим словом что-то неожиданное. В других языках данные понятия имеют разные названия. Географический аспект определяет разницу между определенными словами. Чем ближе народы живут друг к другу, тем больше сходства они имеют. Разные люди переживали эмоции по-своему, наследуемые модели поведения передавались от поколения к поколению, что, в свою очередь, формировало язык.
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