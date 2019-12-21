Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по САР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по Сирии, отметив, что граждане этой республики рискуют в будущем остаться без помощи.

В комментарии на сайте российского постпредства указывается, что в сложившейся ситуации «победителей нет, есть только проигравшие».

«Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи. Попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлен, абсолютно необоснованны», – подчеркнул Небензя.

Он отметил, что российская сторона не отказывалась от предоставления гумпомощи тем сирийцам, которые в ней нуждаются. Кроме этого, было предложено продлить механизм и распространить его на те районы, где такая помощь востребована.

«Мы были готовы к продлению. Что произойдет, когда этот механизм истечет 10 января, мы пока не знаем. Но я думаю, что нашим партнерам надо быть реалистами и понимать, чего они могут добиться в этой ситуации, а что уже невозможно», – добавил Небензя.

Напомним, Совет безопасности ООН отказался поддержать проект резолюции РФ по трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

В пятницу Россия наложила вето на предложенную Западом резолюцию СБ ООН по Сирии, предполагавшую оставить три трансграничных перехода. До этого РФ и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию Германии по Идлибу.

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