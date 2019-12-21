Джереми Кларксон назвал ТОП-3 самых «унылых» автомобилей 2019 года

Телеведущий и журналист из Великобритании Джереми Кларксон, наиболее известный зрителям по шоу Top Gear, назвал ТОП-3 самых «унылых» автомобилей 2019 года. В антирейтинг попали модели мировых брендов, редко вызывающие нарекания владельцев.

Первую позицию ТОП-3 «унылых» авто занял представитель немецкого автопрома BMW X5 xDrive 30d M Sport. Данная модель, по мнению Кларксона, оставляет впечатление «непродуманной». В частности, он раскритиковал зависающую и перезагружающуюся электронику, мультимедиа. На втором месте антирейтинга – Audi TTS Roadster 2.0 quattro. Эту модель журналист сравнил с «блондинкой из телешоу», заметив, что у него при виде данного авто не возникает желания сесть за руль и «мчаться вперёд».



Замыкает ТОП-3 спорткар Toyota GR Supra от японского производителя. Джереми Кларксон назвал авто «слишком обычным» из-за установленного под капотом двигателя от BMW, генерирующего мощность 340 «лошадей». По мнению телеведущего, модель имеет хорошую динамичность и управляемость, но это присутствует и в других машинах, которые можно приобрести за меньшую сумму.

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