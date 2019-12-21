Врачи оценили вред для здоровья от работы 31 декабря

Работа 31 декабря, а затем празднование ночью Нового года не нанесут существенного вреда для здоровья, особенно если работа приносит эмоциональное удовольствие, считают российские врачи.

Главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина сказала, что «работать вообще никогда не вредно», передает РИА «Новости».

«Это же не первый день, когда мы работаем, обычная ситуация. Как раз реже, когда мы не работаем 31 декабря», – добавила она.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Умрюхин уточнил, что работа имеет различные физиологические последствия в зависимости от того, в какой степени человек достигает желаемых результатов.

«Если работа интересная и человек выполняет ее хоть и с напряжением, но с удовольствием от полученных результатов, то в конце рабочего дня усталость сопровождается удовлетворением, положительным эмоциональным состоянием. Это направляет физиологические процессы в благоприятное русло и усиливает резервные возможности организма», – сказал он.

При этом от трудового дня на нелюбимой работе человек к усталости получает дополнительно раздражительность, досаду и другие неприятные ощущения, что ослабляет организм. В таком случае, празднование Нового года, если оно желанно, может помочь избавиться от неприятных отрицательных эмоций, однако усилит ослабление организма.

«В любом случае, после работы 31 декабря и последующего празднования Нового года человеку следует отоспаться. Общая рекомендация, принятая по результатам исследования механизмов сна – в среднем для нормального самочувствия человек должен спать не менее восьми часов в сутки. Количество часов сна после праздника следует определить, учитывая режим сна последних пяти-семи суток», – сказал Умрюхин.

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ по Центральному Федеральному округу Екатерина Иванова отметила, что, как правило, 31 декабря уже никто не работает: зачастую руководители перед праздником идут на послабления для сотрудников, в том числе делают сокращенный рабочий день.

По ее словам, на здоровье не влияет работа 31 декабря, но вред оказывает то, что человек не спит ночью, так как дневной сон очень сильно отличается от ночного и не может быть полноценной заменой. Однако раз в год празднование ночью не окажет существенного вреда.

Ранее 31 декабря объявили выходным в ряде российских регионов. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции допустил перенос какого-то выходного дня на последний день года, но призвал «спокойно проанализировать» ситуацию, чтобы не нанести такими мерами кому-нибудь ущерб, например, огородникам, которые пользуются длительными майскими выходными для сельхозработ.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020-й финансовый год, который предполагает введение санкций против операторов проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом сообщает CNN. Объем бюджета составил 738 млрд долларов, документ вступает в силу с момента подписания. Введение ограничений против связанных с Россией трубопроводов обосновывается «обеспечением энергетической безопасности Европы». Помимо этого, документом […]