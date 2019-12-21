Владимир Пресняков перед Новым годом собрал вместе всех родственников

Отечественный эстрадный исполнитель и композитор Владимир Пресняков на странице в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлена встреча всей семьи незадолго до Нового года. Певец уверен, что собрать вместе родственников накануне «праздничной суеты» — главное и очень важное событие.
На одном из обнародованных снимков Владимир Пресняков запечатлён с отцом и сыновьями – Никитой и Артемием. На втором – семья в полном составе, включая родителей самого исполнителя и его супруги Натальи Подольской. Пресняков не объясняет, что стало поводом для встречи родственников, а лишь констатирует «приятность и нужность» таких моментов, особенно в предпраздничные дни, когда люди погружаются в работу, суету и предвкушение «волшебства» Нового года.
В комментариях подписчики замечают, что большая семья Преснякова и Подольской в кадре демонстрирует исключительно положительные эмоции, вызывая «ответную реакцию». Некоторые среди всех родственников выделили Никиту Преснякова, написав, что с возрастом он становится настоящим «статным красавцем», взяв лучшие черты от родителей.
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