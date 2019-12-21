Эрика Герцег на Новый год ждёт предложение руки и сердца

Участница поп-группы «ВИА Гра» Эрика Герцег недавно призналась, что на Новый год ждёт предложение руки и сердца. Певица готова к замужеству, отмечая, что у них с возлюбленным серьёзные отношения, которые могут перерасти в брак.

В эфире шоу на «Русском радио» Эрика Герцег рассказала, что сможет организовать прекрасную свадьбу даже через три дня после того, как избранник сделает ей предложение. Певица не исключает, что это может произойти на Новый год, соответственно, официально она станет супругой уже в первые дни после праздника. Также Герцег призналась, что не сможет провести с любимым мужчиной много времени из-за запланированных выступлений «ВИА Гры», но, вероятно, пара «наверстает упущенное» уже после Нового года.



Об избраннике Эрики Герцег известно крайне мало. Мужчину зовут Михаил, а его работа связана с нефтяным бизнесом. Он не любит публичности, потому пара не появляется вместе на публике. Певица недавно говорила, что ей наконец-то повезло встретить свой «идеал» и она готова создать с возлюбленным крепкую семью.

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