Какая часть мозга отвечает за самоубийство, зачем людям снятся кошмары и как заморозка спасает жизнь. Новости медицины

Кто ответственен за самоубийство, зачем людям снятся ночные кошмары и можно ли кровь заменить ледяным раствором – последние новости медицины в озобре Настоящего Времени.

Участки мозга-самоубийцы

Ученым Йельского и Кембриджского университетов​ удалось обнаружить различия в некоторых участках мозга, которые могут быть связаны с суицидальным поведением. Новое исследование дает возможность предсказать какие люди находятся в группе риска по суицидальным наклонностям.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 800 тысяч человек умирают от самоубийств. Это вторая по значимости причина смерти среди 15-29-летних людей.

В исследовании всех доступных визуализаций головного мозга участвовали более 12 тысяч человек. Сравнивали:

пациентов с психическими заболеваниями, у которых были попытки самоубийства,

с психическими заболеваниями, но без суицидального поведения,

здоровых людей.

В результате исследования выяснили, что лобная область, регулирующая эмоции, и области, участвующие в принятии решений и контролирующие поведение, связаны с суицидальными мыслями. Именно изменения в этих структурах мозга увеличивают риск самоубийства.

Сейчас ученые ищут либо методы лечения, которые могут изменить структуру выявленных нейронных связей и тем самым снизить риск самоубийства.

Ночные кошмары

Команда нейробиологов из Швейцарии и США попытались разгадать тайну ночных кошмаров. По их мнению, сны являются частью системы эмоциональной обработки неблагоприятных жизненных событий. То, что беспокоит людей днем, может беспокоить ночью. Однако плохие сны позволяют нам безопасно «разыграть» потенциально опасные ситуации до того, как они произойдут в реальной жизни.

В эксперименте ученых участвовали 18 добровольцев – у них регистрировали биэлектрическую активность головного мозга во время сна. В течении ночи их несколько раз будили, чтобы задать им ряд вопросов о том, были ли сновидения и какими они были. Участники эксперимента также вели «дневник сновидений».

Ответы участников сравнили с данными электроэнцефалограммы и обнаружили, что во время страшных снов особенно активны были островковая доля коры головного мозга и передняя поясная кора. В течение дня островковая доля участвует в выявлении и оценке эмоциональных реакций, в то время как поясная кора выполняет роль «ручного тормоза» в нашей голове и отвечает за подготовку физической реакции организма на воспринимаемые угрозы .

Во время второй части эксперимента участникам показывали серию тревожных изображений и фиксировали на МРТ изменения в головном мозге.

Ученые отметили, что изображения вызывали меньшую реакцию в двух областях мозга именно у тех участников эксперимента, которые сообщали о большом количестве страшных снов. Ученые надеются, что результаты эксперимента помогут создать методы лечения тревожных состояний у пациентов.

Заморозить, чтобы спасти

Американские хирурги смогли заменить кровь ледяным раствором тяжелораненому пациенту, чтобы спасти ему жизнь.

Мысль о том, чтобы основные функции человеческого организма можно поставить на «паузу», пока проводятся неотложные медицинские мероприятия, до недавнего времени казалась фантастикой, но теперь врачи добились прогресса с фактическим замораживанием и оживлением людей.

Профессор Медицинской школы Мэрилендского университета, Сэмюэль Тишерман возглавил команду, которая поместила в анабиоз пациента с массивной кровопотерей, сообщает New Scientist.

Все наши клетки функционируют благодаря кислороду. С его помощью происходит выработка энергии, которая нужна для нормальной работы клетки. Чем дольше клетки в организме обходятся без кислорода, тем больше повреждений они терпят.

Главная цель исследования – это уменьшить повреждение головного мозга. Когда сердце останавливается и кровь перестает циркулировать, мозг быстро теряет кислород, испытывая непоправимое повреждение в течение пяти минут.

Ученые предполагают, что замедляя клеточный метаболизм, они могут растянуть эти пять минут до часа или больше. Это даст возможность врачам взять контроль над кровотечением.

Процедура – она занимает занимает 15 минут – включает в себя замену всей крови пациента ледяным физиологическим раствором, который быстро охлаждает – до минус 10 градусов – жизненно важные органы, в частности мозг и сердце.В таком состоянии работа сердца и мозга приостанавливается. В организме нет ни крови, ни дыхания, ни мозговой активности, пациент клинически мертв, но его клетки все еще могут жить в течении нескольких часов.

В итоге у врачей будет до двух часов времени, чтобы справиться с кровотечением. После операции проходит переливание крови и сердечная деятельность пациента возобновляется.

Крем для трансплантологии замедляет старение

Исследователи из Медицинского колледжа Университета Дрекселя считают, что они нашли препарат, который может стать источником молодости и замедлить старение кожи.

Это рапамицин, который до сих пор использовался для пациентов, перенесших пересадку органов, для борьбы с редкими заболеваниями легких, а также в качестве противоракового средства.

Под наблюдением врачей 13 сорокалетних участниц в течении 8 месяцев использовали крем с рапамицином. По окончании этого небольшого эксперимента, в тканях кожи рук участниц увеличилось количество коллагена, обнаружили ученые, а уровень белка, который связан с появлением морщин и старением клеток кожи под названием р16, значительно снизился.

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