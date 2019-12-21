Мнение: Россия заблокировала иностранные военные корабли в акватории Северного морского пути

Россия закрыла проход иностранным военным кораблям, пытающимся прорваться в Северный морской путь.

Вопреки заявлениям США о готовности ввести свою авианосную ударную группу в акваторию Северного морского пути, стало известно о том, что Россия полностью заблокировала любое перемещение иностранных военных кораблей через этот район, а любые попытки вторгнуться в него, будут позиционироваться как шаг агрессии, что, соответственно, приведёт и к военным мерам противодействия.

«На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем, необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет», — заявил Валерий Герасимов, подчёркивая, что подобная возможность иностранным военным кораблям предоставлена не будет.

По оценкам специалистов, основной причиной появления в этом районе иностранных военных кораблей могут стать провокации в отношении России, при этом, с появлением здесь иностранных военных, очевидно удастся вскрыть и размещённые здесь же средства противодействия, включая развёрнутые системы противовоздушной обороны, противоракетной обороны, выявить средства противодействия военным морским судам, обнаружить военные базы ВМФ России и пр.

«Россия не будет шутить ни с кем, кто пытается пройти туда, куда вход со стороны России полностью закрыт. Минобороны РФ это дало ясно понять – меры будут самыми жёсткими», — отмечает аналитик.

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Источник: Конт

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