Бразильского целителя, которого защищали потусторонние силы, посадили в тюрьму на 19 лет

Около года назад мы уже писали об одиозном бразильском целителе Джоао Текстейра де Фария, более известном под именем гуру Джоао де Деос или Джоао Божественный.

Этот гуру был обвинен властями страны в том, что он изнасиловал более 450 женщин во время своих "сеансов лечения". При этом сам гуру все яростно отрицал.

Исследователи паранормальных явлений заинтересовались этим человеком, когда во время следствия вокруг него стали происходить сверхъестественные явления.

Во время допроса целителя все полицейские компьютеры "словно взбесились" и было невозможно записать показания де Фария. Клавиатура компьютеров просто печатала всякую белиберду или вовсе застывала на одной букве.

Потом у полицейских сломался принтер и стал сам по себе выбрасывать белую бумагу. Потом сломался и холодильник, стоявший в той же комнате для допросов. И кондиционер.

Даже неверующие в призраков и прочую паранормальщину полицейские заговорили о том, что гуру охраняют духи или привидения. Де Фария и ранее обвиняли в оккультизме и колдовстве, но лишь сейчас эти обвинения нашли свои подтверждения.

К слову, после этого многие жители Бразилии также поверили, что гуру и правда может излечивать людей от рака и других страшных болезней и захотели придти к нему на сеансы, несмотря на то, что гуру содержался под стражей с середины декабря 2018 года.

И вот недавно он наконец получил реальный тюремный срок и духи не смогли его от этого защитить. Правда не за 450 изнасилований, а лишь за четыре, лишь их удалось доказать адвокатам потерпевших. Однако за них ему дали 19 лет тюрьмы, а вскоре его ждет еще один суд. где будут рассмотрены дела еще по 10 эпизодам о насилии.

Де Фария делает женщине операцию на носу на одном из сеансов лечения

Де Фарио когда-то был настолько популярным и привилегированным, что в 2010 году был в гостях на американском Шоу Опры, а число его фанатов по всему миру составляло как минимум несколько сотен тысяч человек, если не пару миллионов.

По словам следователей, де Фария начал свою череду насилия над приходящими к нему за помощью женщинами еще в 1970-х годах, когда он впервые начал давать сеансы лечения. Тогда же его последователи начали создавать своеобразные "секты-фермы", где тоже часто творилось беззаконие и сексуальное насилие.

Де Фария делал смелые заявления, что он легко может излечивать рак через молитвенные сессии и благотворные вибрации, а также делал операции без наркоза, при этом не имея медицинской лицензии.

По словам целителя, его сверхъестественная сила лечения была дарована ему от Царя Соломона, Царя Израиля, а еще от Бога и что Бог лечит людей через его руки.

Помимо сеансов лечения де Фария торговал по всему миру своими собственными целебными снадобьями, который по факту представляли собой лишь цветочные эссенции.

Похожие новости:

При аресте народного целителя в Бразилии полицию атаковал агрессивный полтергейст

В Камбодже появился 3-летний мальчик-целитель

Шотландская няня, вокруг которой все горело и падало

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пользователи Сети активно обсуждают видео, опубликованное свидетелями события из Болгарии. Они запечатлели на камеру светящийся внеземной объект над Черным морем, который на большой скорости пронесся рядом с городом Бургас. НЛО было необычной формы, внешне напоминая пульсирующее пятно с дырой в центре. Оно излучало сильное свечение, поразившее людей, а также не относилось к земным технологиям. Уфолог […]