Странные случаи, когда инопланетяне вылечивали землян от серьезных болезней

Книги про НЛО и пришельцев полны случаев, когда после похищений пришельцами люди начинали страдать от различных проблем со здоровьем. От легких ожогов на коже и расстройств глаз, до очень серьезных патологий, включая раковые опухоли, и иногда похожих на симптомы лучевой болезни, которые в некоторых случаях приводили и к смерти похищенного.

Однако время от времени в этих же книгах можно встретит совсем противоположные случаи, когда земляне (и даже их домашние животные) были вылечены инопланетянами.

Таких случае очень немного, однако они есть и их также сложно списать на выдумки и фантазии очевидцев. В этой статье рассмотрим три таких случая.

Жауме Бордас

Захватывающая история испанца Жауме Бордаса впервые была описана в книге уфолога Антонио Рибера в 1971 году, а после попала в сборник популярного уфолога-астрофизика Жака Валле.

Бордас родился в 1911 году и большую часть своего детства был очень слабым и больным ребенком: он страдал от гормонального дефицита из-за проблем с щитовидной железой, дистрофией, а также у него было нарушения работы гипофиза.

Из-за всего этого он медленно развивался и ему крайне тяжело давался школьный материал. Другие дети считали его мягко говоря дурачком.

Все изменилось, когда Бордасу было 12 лет. Однажды ночью мальчик вдруг проснулся и ощутил сильное и необъяснимое желание выйти на террасу и смотреть на небо. Когда он так сделал, то заметил в ночном небе группу из треугольных объектов, которые медленно кружили над его домом.

Один из кораблей спустился на землю и из него вышел человечек в белой одежде и в ярко-белом плаще. Ростом он был не выше Бордаса и сразу же заговорил с ребенком:

"Мы пришли к тебе, чтобы взять тебя под защиту. Мы знаем, что ты страдаешь и мы знаем, что ты мечтаешь стать сильным человеком и спортсменом. С нашей помощью ты станешь сильным не только физически, но и умственно. Мы взяли тебя под опеку и никогда тебя не оставим. Вскоре мы снова прибудем к тебе, а пока возьми этот дар в знак дружбы".

Взрослый Бордас и человечек, который к нему прилетал

Человечек сунул в руку мальчик что-то, похожее на кусочек коричневой карамельки и приказал ребенку тут же съесть это, сказав, что теперь для него начнется совсем другая жизнь. Мальчик проглотил "конфету", после чего существо вернулось на свой корабль (ребенок позже описал его как самолет) и тот улетел.

На следующее утро Бордас проснулся с необычным привкусом во рту, словно он наелся дегтя, и поэтому он поверил, что увиденное ночью не было сном.

С этого дня началось удивительное физическое превращение хилого, тощего и недоразвитого мальчика. Он начал набирать вес, рост, у него начала развиваться мускулатура. За 4 года он превратился в энергичного подростка-крепыша, который также был очень умным и любознательным.

Молодой Бордас обнаружил в себе страсть к чтению научной литературы, а потом увлекся альпинизмом и начал покорять вершины. Он был первым испанцем, который поднялся на гору Эгюий-Верт во французских Альпах в 1934 году, а в 1937 году он пересек горы Юра в той же Франции и взошел на вершину Grand Chervoz.

Как и предупреждал его человечек, в жизни Бордаса было еще немало последующих встреч с ним и другими существами и эти встречи продолжались до самой смерти Жауме Бордаса, которая, между прочим, случилась лишь когда он перевалил столетний рубеж.

Пьер Гемар

Этот случай также был описан в одной из книг Жака Валле и поначалу имя очевидца там было скрыто, он указывался лишь как "Доктор Икс". Лишь позже Валле раскрыл его настоящее имя.

Гемар родился в 1930 году во Франции, выучился на врача и быстро стал популярным у себя в регионе. Вместе с женой и маленьким сыном он жил на большой вилле на склоне холма в сельской местности.

Ночью 2 ноября 1968 года Гемар проснулся от какого-то непонятного звука. Ему показалось, что это плачет его сын и он пошел в его комнату. Незадолго до этого Гемар серьезно травмировал ногу топором во время колки дров и ходьба давалась ему с трудом, он сильно волочил раненную ногу.

Кое-как добравшись до комнаты сына, Гемар увидел. что мальчик сидит в своей кровати и показывает пальцем на окно, за которым в темноте ночи что-то ярко вспыхивало. Но Гемар почему-то не обратил внимания на эту странность, он принес ребенку бутылку с молоком, чтобы тот попил и снова ложился спать.

Позже Гемар все-таки решил посмотреть что там такое творится и вышел на балкон. Он заметил фантастическое зрелище, подобного которому никогда не видел в своей жизни. В небе низко висели два больших одинаковых серебристо-белых диска, у которых внизу светились яркие желтые огни.

На верхушке дисков было по длинной антенне, а бокам было по две коротких антенны, которые искрили, когда диски близко подходили к друг другу. На рисунке ниже изображены эти объекты.

А потом внезапно два диска буквально слились в один большой диск и этот диск полетел прямо в сторону Гемара, который с открытым ртом стоял на балконе. Приблизившись, из диска вылетел белый луч и вонзился Гемар в грудь.

Потом раздался громкий хлопок и объект исчез в никуда, а после него все вокруг было завалено необычными белесыми хлопьями, похожими на хлопья сахарной ваты. Эти хлопья быстро растаяли.

Гемар от луча внешне казалось не пострадал, но у него был сильный шок. Он быстро вернулся в постель, разбудил жену и пояснил ей обо всем. И лишь тогда оба заметили, что поврежденная топором нога Гемара теперь совершенно здорова. Гемар начал ходить и все было словно он вообще не ранил ногу и не было никакой боли.

А потом он обнаружил, что не только его нога излечилась, куда-то пропал уродливый шрам от ранения, которое он получил в Алжире, где служил в армии.

В последующие несколько дней Гемар стал ощущать и другие странности. Он начал худеть и у него некоторое время были боли в животе, а вокруг его пупка возник странный красный треугольник, словно выжженный на коже. И такое же треугольник был у его маленького сына.

Потом было еще несколько аномальных явлений, к Гемару приходили странные пациенты, он несколько раз внезапно начинал левитировать в воздухе.

В доказательство реальности этого случая Жак Валле в 1985 году приводил подробный доклад врача, который осматривал Гемара после ранения в Алжире и потом еще раз уже после встречи того с НЛО, и подтвердил, что шрам от ранения у того действительно непонятным образом полностью пропал.

Собака Рэя Эрнандеса

История Рэя Эрнандеса была описана в книге американского уфолога Дианы Пасулка. До встречи с пришельцами Эрнандес был "твердолобым рационалистом и атеистом", работал юристом и жил в счастливом браке с женщиной по имени Дульче. Дульче была набожной католичкой мексиканского происхождения, однако никаких споров о религии между ними не случалось.

В марте 2012 года любимый пес — старый джек-рассел-терьер супругов по кличке Нинья сильно заболел, был парализован ниже шеи, и они после тяжелых споров решили усыпить его в ветклинике. чтобы собака не мучилась.

Поездка к ветеринару была запланирована на утро и весь вечер Дульче молилась Богу, чтобы он избавил животное от страданий. Ночью Дульче едва могла спать, а рано утром проснулась и сразу пошла на задний двор проверять как там собака.

Рэй Эрнандес

Едва Дульче вышла на двор, как увидела, что вверху невысоко над землей "плавает" непонятный объект металлического вида с четырьями ножками-опорами.

Объект был настолько непохожим на все земные летающие механизмы, что набожная католичка сразу упала на колени и стала молиться — она решила, что это явился злой дух и в своих молитвах она просила Деву Марию Гваделупскую защитить ее, а заодно прекратить страдания ее собаки.

Как будто в ответ на молитвы женщины объект стал мигать зелеными огоньками, но Дульче еще больше напугалась и стала звать мужа.

Эрнандес отреагировал не сразу, потому что он думал, что его жена просто заметила мышь или что-то в этом духе. Но когда он выглянул в окно, он тоже застыл в шоке, когда заметил висящий в воздухе объект.

При этом он заметил нечто иное, а не то как описывала потом это объект его жена. Вместо металлического цилиндрического купола с ножками-опорами Эрнандес заметил что-то, похожее на сгусток энергии или плазмы. Этот сгусток и правда был в форме горизонтального цилиндра, но с нечеткими краями.

И Эрнандес и его жена находились в состоянии транса или шока около 15 минут, а потом все резко закончилось и Эрнандес тут же побежал вниз и выбежал на задний двор. Он заметил там свою жену, которая счастливо улыбалась и обнимала их собаку Нинья, потому что собака теперь прыгала, лизалась и лаяла как совершенно здоровая, какой она теперь и являлась.

Дульче связывала этот случай со своими молитвами Богородице, а Эрнандес начал интересоваться темой НЛО и в конце концов стал уфологом.

Похожие новости:

Инцидент с инопланетянами возле школы Ариэль в Зимбабве в 1994 году

5 возможных причин, почему пришельцы с нами не контактируют

Физик пояснил о своей встрече с инопланетянами

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пользователи Сети активно обсуждают видео, опубликованное свидетелями события из Болгарии. Они запечатлели на камеру светящийся внеземной объект над Черным морем, который на большой скорости пронесся рядом с городом Бургас. НЛО было необычной формы, внешне напоминая пульсирующее пятно с дырой в центре. Оно излучало сильное свечение, поразившее людей, а также не относилось к земным технологиям. Уфолог […]