Аноним перевел на лечение онкобольной девочки из Югры 12 млн рублей

Когда я назвала сумму — 167 тысяч евро, мне ответили, что вопрос решен.

Мужчина по имени Владимир перевел на лечение тяжелобольной четырехлетней девочки из ХМАО 12 миллионов рублей. Благодаря этому Милана П. из поселка Мулымья Кондинского района сможет уже в январе начать курс иммунотерапии в зарубежной клинике. В России этот метод лечения онкологических заболеваний до сих пор не освоили.

Милана — четвертый ребенок в семье. В полтора года она заболела. Как рассказывает мама малышки Наталья, девочка жаловалась на боль в ногах и суставах, также у нее была повышена температура от 37,5 до 38 градусов. «Температура была вялотекущая, не спадала. Ребенок буквально таял на глазах. Мы обратились в нашу больницу. Там долго не могли нам поставить диагноз, потому что анализы были в норме. Когда уже ребенок не мог садиться от боли, в больнице врачи решили сделать КТ и уже тогда увидели новообразование. Нас тут же отправили в Нижневартовский онкологический диспансер, где у дочки взяли биопсию», — рассказала Znak.com мама Наталья.

Спустя несколько месяцев после первого обращения в больницу с жалобами, девочке был поставлен диагноз — рак симпатической нервной системы (нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии высокой степени риска). Врачи увидели, что онкология поразила почти весь скелет ребенка.

С тех пор Милана начала долгое и трудное лечение в России и затем после рецидива решили лечиться в Барселоне. Связалась с клиникой, мне сказали, сколько примерно будет стоить курс лечения — 184 тысяч евро или более 13 миллионов рублей по нынешнему курсу. Плюс расходы на проживание там, курс длится до полугода.

Таких средств у нас просто не было. И мы решили с мужем обратиться в наши благотворительные фонды, а также объявить сбор средств через социальные сети. За это время собрали на лечение Миланы 18 тысяч евро. Еще 44 тысяч евро перевели неравнодушных граждане.

«Но этого было недостаточно. Два месяца назад мне позвонили. Я взяла трубку. На том конце мне сказали, что звонят помощники некого Владимира, который хотел бы помочь моей дочери с лечением. Спросили меня, сколько еще средств необходимо собрать. Когда я назвала сумму — 167 тысяч евро, мне ответили, что вопрос решен.

Так как деньги переводились на счет больницы, вся эта процедура потребовала время. И вот недавно в больнице мне подтвердили, что средства переведены, вся необходимая сумма для лечения имеется, и мы можем приезжать», — рассказывает мама.

По словам женщины, она до сих пор не знает, кто помог ее дочери. «Я только знаю, что помощники звонили с московских номеров. Но кто конкретно нам помог, неизвестно.

Я всю жизнь буду ставить свечи за здравие этого человека. Это настоящее чудо.

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