В Карелии москвич на спор сбросил с вертолета Gelandewagen

21.12.2019, 8:33, Новости дня

Решил уничтожить свою машину, купленную в марте 2018 года за несколько миллионов рублей, поскольку недоволен ей.

Москвич Игорь Морозов на спор сбросил свой Mercedes Gelandewagen с вертолета, о чем рассказал в своем видеоблоге.
Акцию была проведена неподалеку от Петрозаводска в Карелии, поскольку в Москве исполнить замысел блогеру не удалось. За 20 минут полета пилот Ми-8 получил 250 тысяч рублей. С руководством местного аэропорта Пески был заключен полноценный договор, сообщает издание «Столица на Онего». Машину сбросили с высоты около 300 метров, после 8 секунд свободного полета она превратилась в металлолом, который отвез на свалку трактор, специально для этого нанятый Морозовым.
Сам блогер объяснил, что решил уничтожить свою машину, купленную в марте 2018 года за несколько миллионов рублей, поскольку недоволен ей. Он сравнил ее с телефоном, который кидают в стену в моменты раздражения. В итоге замысел перерос в спор с другим блогером, который не поверил, что Морозову удастся это осуществить.



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