Жители Ялты отбили у догхантеров легендарного Мухтара

Ялтинцы обратили внимание на Мухтара, когда он несколько месяцев приходил на берег, чтобы встретить хозяина-моряка, который погиб.

В Ялте всем миром спасали легендарную собаку по кличке Мухтар, «подпевающую» на набережной трубачу. Мухтара ялтинцы знают давно. На верного пса, который несколько месяцев ждал своего хозяина-моряка на берегу моря, все обращали внимание. Хозяин не вернулся. Люди стали подкармливать собаку, звали с собой, но он все равно убегал на берег и продолжал ждать. А потом прибился к музыканту-трубачу Виктору. Тот почти каждый вечер выходит на набережную и играет на трубе. И рядом с ним пес: подвывает или просто дремлет, пишет сегодня РИА

«Новый День». Трубач кормит и защищает пса.

А два дня назад, 18 декабря Мухтар пропал. Кто-то видел, как его поймали дохгантеры. В соцсетях появилось сообщение: «Случилась очередная беда с Мухтаром… Вчера 17.12.19 г. одна моя знакомая шла на работу и видела, как Мухтар бежал по лестнице в районе храма Александра Невского с толстой оборванной веревкой. Сегодня, какие-то «добрые» люди его привязали на эту верёвку к забору храма… Оставьте собаку в покое, дайте ему то, что у него осталось – свобода и спокойствие ожидания…»

Ялтинцы всполошились и начали искать собаку общими силами. И накануне нашли. Оказалось, что кто-то поместил его в приют, но сотрудники приюта зайти не могут, пес не доверяет никому, вот и попросили найти трубача. «Ялтинцы! Огромная просьба!!! Найдите трубача! Пусть через 8 дней заберёт Мухтара, ведь он ему доверяет!»

Виктора нашли в тот же день – он сразу же съездил к четвероногому другу и сегодня забрал его из приюта.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пользователи Сети активно обсуждают видео, опубликованное свидетелями события из Болгарии. Они запечатлели на камеру светящийся внеземной объект над Черным морем, который на большой скорости пронесся рядом с городом Бургас. НЛО было необычной формы, внешне напоминая пульсирующее пятно с дырой в центре. Оно излучало сильное свечение, поразившее людей, а также не относилось к земным технологиям. Уфолог […]