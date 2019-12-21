Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

21.12.2019, 8:31, Новости дня

Сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице. Об этом в пятницу, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Пользователи Сети активно обсуждают видео, опубликованное свидетелями события из Болгарии. Они запечатлели на камеру светящийся внеземной объект над Черным морем, который на большой скорости пронесся рядом с городом Бургас. НЛО было необычной формы, внешне напоминая пульсирующее пятно с дырой в центре. Оно излучало сильное свечение, поразившее людей, а также не относилось к земным технологиям. Уфолог […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика