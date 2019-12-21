Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

Сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице. Об этом в пятницу, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
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