Депутат-единоросс сломал челюсть подчиненному за отказ писать заявление об уходе

Руководитель компании требовал уволиться от подчиненного, а когда тот отказался, набросился с кулаками

Скандальную новость сообщает сегодня News.Ykt.Ru. По данным издания, депутат Ил Тумэна (национального парламента), генеральный директор «Саханефтегазсбыта» Виктор Лебедев ударил подчиненного. Усугубило ситуацию то, что Лебедев является двукратным чемпионом мира по вольной борьбе, шестикратный чемпион России, соответственно, сила удара была что надо, и по некоторым данным, даже сломал челюсть заместителю компании по товарам Владимиру Стрижаку.

Адвокат потерпевшего рассказал, что конфликт начался с того, что две недели назад Лебедев потребовал от своего заместителя уволиться. Вместо заявления об уходе Стрижак принес заявление о предоставлении очередного отпуска. Это и повергло Лебедева в гнев. Он набросился на подчиненного с кулаками и оскорблениями. В офисе компании работает следственная группа, потерпевший готовится написать заявление в следственный комитет.

Виктор Лебедев был назначен на этот пост в марте 2019-го. Владимир Стрижак является членом предыдущей команды, так что не исключено, что молодой руководитель хотел избавиться от людей своего предшественника.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специализированный бронированный автомобиль «Новатор» успешно прошел ведомственные испытания Государственной пограничной службы страны, соответствующее видео было опубликовано в Сети. «В ходе испытаний «Новатор» не только полностью подтвердил заявленные характеристики, но и продемонстрировал рекорд по нескольким показателям. В частности, время разгона с места до 100 км/ч составило 10,5 секунд, путь экстренного торможения на скорости 40 км/ч – […]