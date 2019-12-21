Календарь: 21 декабря — Американцы полетели на Луну

В этот день в 1968 году стартовал пилотируемый американский космический корабль «Аполлон-8», по официальной версии впервые достигший другого небесного тела.

Полет в космос первого человека — Юрия Гагарина — стал для США тяжелым психологическим ударом: русские первые! Это невыносимо! Американцы бросили колоссальные средства, чтобы обогнать СССР в освоении космоса. Была запущена программа «Аполлон», цель которой — первыми доставить людей на Луну.

«Аполлон-8» стал первым пилотируемым кораблем, достигшим лунной орбиты. Однако, многие специалисты подвергают сомнению этот факт. Они уверены: люди никогда не выходили за пределы земной орбиты — тогда просто не было технологий, чтобы доставить человека на Луну и вернуть обратно, а фото и видео Земли с лунной орбиты сделаны беспилотным зондом.

Еще больше вопросов к высадке астронавтов на Луне. Вот уж полвека ходят слухи о том, что «большой шаг для человечества» снял в голливудских павильонах Стенли Кубрик. Пару лет назад в Сети появилось интервью, где якобы сам режиссер признался в том, что высадка на Луну — снятый им фейк. Условно говоря, человечество разделилось: одна половина верит в покорение Луны, другая считает это глобальным надувательством.

Факт в том, что лунная программа была свернута в середине 70-х. Причиной называют экономическую нецелесообразность. По официальной версии на Луне побывали шесть экспедиций, 12 астронавтов, но до сих пор, спустя почти 50 лет, на Луне не создано базы. Со спутника Земли было бы гораздо проще исследовать космос и запускать корабли на тот же Марс, покорить который человечество грозится к 2030 году.

События дня:

1891 г. — в Спрингфилдском колледже США 18 студентов провели первую баскетбольную игру.

1913 г. — в нью-йоркской газете New York World опубликован первый в истории кроссворд, его изобретателем является Артур Уинн.

2012 г. — впервые в истории YouTube и Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южнокорейского исполнителя PSY Gangnam Style.

Именинники:

Анфиса, Кирилл, Сергей.

Родились:

Сэмюэль Джексон (1948 г.) — американский актёр.

Дмитрий Рогозин (1963 г.) — российский политик, дипломат.

Анфиса Чехова (1977 г.) — российская телеведущая.

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