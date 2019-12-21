Медики: Болевые ощущения в животе могут быть симптомами серьезных заболеваний

Медики рассказали, что болевые ощущения в животе не всегда могут быть связаны с питанием человека. Они также могут быть симптомами серьезных заболеваний, требующих госпитализации.
Если они сопровождаются кровью в моче или кале, это указывает на проблемы с почками, ЖКТ или мочевым пузырем. В данном случае у пациента может быть язва желудка, колит или рак кишечника. Острые болевые ощущения возникают из-за внематочной беременности, аппендицита, камней в почках, прободной язвы или обструкции кишечника.
Если они сопровождаются приступами тошноты — патологические изменения затронули желчный пузырь, а также могут указывать на синдром раздраженного кишечника, отравление или запор. Если человек начинает резко терять вес, стоит посетить онколога, а также проверить состояние поджелудочной железы. Лихорадка возникает при дивертикулите, холецистите, аппендиците и инфекциях в области малого таза, пишет Слово и Дело.
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