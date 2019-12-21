«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

21.12.2019, 8:26, Новости дня

Ракета-носитель «Протон-М», которая 24 декабря отправит на орбиту метеорологический спутник «Электро-Л» №3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщили в госкорпорации Роскосмос.

В Роскосмосе сообщили, что утром в субботу «в соответствии с графиком работ ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки №81 космодрома и установлена на пусковую установку», передает РИА «Новости».

Пуск ракеты «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и спутником «Электро-Л» планируется осуществить 24 декабря в 15.03 мск.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника «Электро-Л» № 3 отправлены на Байконур.

До этого в Росгидромете рассказали о зависимости от иностранных спутников.



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