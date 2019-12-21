«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель «Протон-М», которая 24 декабря отправит на орбиту метеорологический спутник «Электро-Л» №3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщили в госкорпорации Роскосмос.
В Роскосмосе сообщили, что утром в субботу «в соответствии с графиком работ ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки №81 космодрома и установлена на пусковую установку», передает РИА «Новости».
Пуск ракеты «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и спутником «Электро-Л» планируется осуществить 24 декабря в 15.03 мск.
Напомним, 1 ноября сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника «Электро-Л» № 3 отправлены на Байконур.
До этого в Росгидромете рассказали о зависимости от иностранных спутников.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Специализированный бронированный автомобиль «Новатор» успешно прошел ведомственные испытания Государственной пограничной службы страны, соответствующее видео было опубликовано в Сети. «В ходе испытаний «Новатор» не только полностью подтвердил заявленные характеристики, но и продемонстрировал рекорд по нескольким показателям. В частности, время разгона с места до 100 км/ч составило 10,5 секунд, путь экстренного торможения на скорости 40 км/ч – […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- LCI — «чёрная пятница» ежегодно оборачивается экологическим бедствием / 29 ноября
- Вопрос дня: Какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия? / 26 ноября
- В Петербурге члена научного совета РВИО выловили из реки с отрубленными женскими руками. У него дома нашли обезглавленное тело / 9 ноября
- Суд арестовал начальника ростовского ГУ ФСИН за разглашение гостайны / 13 ноября
- «Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения / 12 декабря
- Россиян предупредили об увеличении числа ДТП с военной техникой в Эстонии / 1 ноября
- Тысячи американских солдат заболели раком из-за халатности Пентагона / 18 декабря
- Слава из «НеАнгелов» засветила соски в белом купальнике / 18 ноября