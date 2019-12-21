Анфиса Чехова показала роскошные формы в кружевном белье

Отечественная теле- и радиоведущая Анфиса Чехова на странице в Instagram опубликовала новое фото, продемонстрировав роскошные формы в кружевном белье. Пост вызвал большой интерес у подписчиков, буквально «засыпавших» знаменитость комплиментами.

На обнародованном снимке Анфиса Чехова запечатлена в кружевном бельё тёмно-синего цвета и белом банном халате. Сексуальный образ дополняют распущенные длинные волосы, а интерьер комнаты и восточный чайник многим фолловерам напомнил декорации к сказке об Аладдине, поэтому телеведущую сравнили с принцессой Жасмин.



Большинство поклонников Анфисы Чеховой остались в восторге от снимка, написав комплименты роскошному бюсту и постройневшей фигуре знаменитости. Один из фолловеров констатировал, что телеведущая всегда выглядит прекрасно, но почему-то в кадре предстаёт одна. В ответ на это Чехова отшутилась, спросив, действительно ли рядом с ней хотели бы видеть «мужчину в сексуальном кружевном бельё».

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