NASA озадачено странными феноменами Антарктиды

В последнее время NASA часто сталкивается со странными феноменами на территории Антарктиды. Ученые озадачены такими событиями, которым пока не могут дать объяснений.

Это касается огромной ледяной глыбы, имеющей миллиард тонн веса, которая своими размерами равна четырем столицам Великобритании. После того, как объект откололся от Антарктиды, он начал странствовать в океане, но со временем аналогичных айсбергов будет много. Такие события могут стать виновниками катастрофы для прибрежных городов в будущем.

Кроме того, NASA уверено, что обнаруженные вулканы, которые пока скрыты подо льдом, могут проснуться, а извержение станет причиной нового потопа, способного уничтожить человечество. Некоторые специалисты не сомневаются, что территория континента раньше была мифической Атлантидой, но пока данная версия не получила доказательств.

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