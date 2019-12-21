NASA озадачено странными феноменами Антарктиды

В последнее время NASA часто сталкивается со странными феноменами на территории Антарктиды. Ученые озадачены такими событиями, которым пока не могут дать объяснений.
Это касается огромной ледяной глыбы, имеющей миллиард тонн веса, которая своими размерами равна четырем столицам Великобритании. После того, как объект откололся от Антарктиды, он начал странствовать в океане, но со временем аналогичных айсбергов будет много. Такие события могут стать виновниками катастрофы для прибрежных городов в будущем.
Кроме того, NASA уверено, что обнаруженные вулканы, которые пока скрыты подо льдом, могут проснуться, а извержение станет причиной нового потопа, способного уничтожить человечество. Некоторые специалисты не сомневаются, что территория континента раньше была мифической Атлантидой, но пока данная версия не получила доказательств.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Специализированный бронированный автомобиль «Новатор» успешно прошел ведомственные испытания Государственной пограничной службы страны, соответствующее видео было опубликовано в Сети. «В ходе испытаний «Новатор» не только полностью подтвердил заявленные характеристики, но и продемонстрировал рекорд по нескольким показателям. В частности, время разгона с места до 100 км/ч составило 10,5 секунд, путь экстренного торможения на скорости 40 км/ч – […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- NZZ — для утомлённых брекситом британцев создали телеканал без новостей о выходе из ЕС / 2 ноября
- Погибший на Донбассе офицер «Альфы» Каплунов был тайным свидетелем в деле экс-беркутовцев / 10 декабря
- Договоренностей с «Газпромом» по транзиту газа пока нет – «Нафтогаз» / 17 декабря
- Глава ОКР пообещал сделать все ради выступления РФ в Токио-2020 под своим флагом / 9 декабря
- Украинские чиновники пытались нажиться на ремонте моста у Станицы Луганской / 20 декабря
- Болгария после упрека Путина отчиталась по строительству «Турецкого потока» / 4 декабря
- Репетиция парада на Красной площади восхитила британцев / 7 ноября
- В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно / 2 декабря