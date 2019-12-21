Завершились госиспытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск «Гибка-С»

Россия завершила государственные испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск «Гибка-С» на шасси бронеавтомобиля «Тигр», информирует пресс-служба «Военно-промышленной компании» (ВПК, разработчик «Тигра»).

В ВПК сообщили, что «успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля «Тигр» с установленным на них зенитно-ракетным комплексом «Гибка-С», передает ТАСС.

В ходе испытаний на полигоне Капустин Яр была подтверждена возможность стрельбы «Гибкой» с «Тигра» по воздушным целям на ходу (на скоростях до 30 км/ ч), уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно о завершении предварительных испытаний боевых машин на шасси «Бумеранг».





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