«Моя принцесса»: Александр Емельяненко впечатлил поклонников своей нежностью

Суровый боец смешанных единоборств Александр Емельяненко впечатлил поклонников своей нежностью. Многократный чемпион России, Европы и мира опубликовал в Instagram снимок с дочерью десятилетней давности.
Белокурая девочка доверчиво прижимается к папе. Огромные руки с устрашающими татуировками выглядят особенно контрастно рядом с хрупкой малышкой. Неожиданный образ бойца ММА оценили его поклонники. Человек многолик, писал когда-то знаменитый Омар Хайям. Многие были очень удивлены, обнаружив, что беспощадный на ринге Емельяненко может быть трогательным и милым.
Понадобился всего лишь один час, чтобы 30 тысяч ответных сигналов «мне нравится» появился на его странице. От умиления фолловеры даже лишились возможности писать длинные комментарии: «Ай, да красавцы!», «Папина доча», «Красота!» — слов явно не хватило.
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