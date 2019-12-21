Станислав Садальский о Людмиле Максаковой: «У неё на газеты «падучесть»

Отечественный актёр театра и кино Станислав Садальский недавно высказался о Людмиле Максаковой, у которой, по слухам, ухудшилось состояние здоровья и потребовалась госпитализация. Артист отказался комментировать ситуацию, объясняя, что у коллеги «падучесть» на газеты», поэтому она практически делится информацией о себе.
Людмила Максакова в последние несколько лет крайне редко даёт интервью и общается с представителями прессы. Артистка говорит, что нередко читает о себе неправдивую информацию, а потому предпочитает вообще ничего не комментировать. Станислав Садальский, которому задали вопрос о здоровье коллеги, отказался что-либо рассказывать, аргументировав это тем, что Максакова его «убьёт», когда узнает о «самоуправстве». Кстати, в Instagram он всё же коротко написал, что Людмила Васильевна чувствует себя прекрасно, а все слухи очень преувеличены.
Не так давно появилась информация о том, что 79-летняя актриса госпитализирована в одну из клиник столицы и ей предстоит оперативное вмешательство. Однако Максакова не подтверждает данные, поэтому реальная информация о её состоянии здоровья отсутствует.
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