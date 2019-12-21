Мнение: О новой победе России, которую опять оплатят простые русские

Итак, это случилось. Можно даже сказать, свершилось!
#Россия снова нагнула Украину в газовом споре, ни капельки не пойдя на её условия по транзиту, но добившись в упорной переговорной борьбе заключения нового транзитного контракта по газу. Старый, как все помнят, истекал ровно 31 декабря.
И ЕС эту победу как бы одобрил даже… Что делает её ещё более великой.
В общем, опять ничего не получилось у этих никчёмных украинцев. Многомудрый Владимир #Путин снова их всех переиграл — сначала скопом, а потом каждого по отдельности. Получился вообще триумф.
Вы ведь не забыли, что наивные украинцы хотели новый 10-летний транзитный контракт с твёрдыми условиями по объёмом поставок? И ещё взыскать с Газпрома, этого нашего всего, сполна долги по Стокгольмскому арбитражу хотели, пусть даже и газом. А вот прилетел им обломинго по всем пунктам!
Контракт в итоге будет заключён всего лишь на пять лет! И плевать, что #Газпром изначально предлагал годичный — истина легла почти посередине, но в нашу пользу: не пять с половиной, как было бы положено по среднему арифметическому, а ровно пять. И ни месяцем больше.
Что же до расчётов по долгам, которые #Украина соглашалась взять газом, то… Выкуси! Российский газовый гигант коварно заплатит живыми деньгами. И не какие-то 2,6 млрд долл., как присудил Арбитраж, а все три с хвостиком. Ровно столько, чтобы Нафтогаз перечислил эту сумму в доход государства, а Киев согласился бы выплатить из него пресловутый Долг Януковича, спор по которому идёт сейчас в Лондоне. В эти обязательства #Россия, если кто забыл, вложила деньги ФНБ, т.е. средства будущих своих пенсионеров.
Кстати, сведущие в юриспруденции люди говорят, что в следующем году в Лондоне российский Минфин имел неплохие шансы финально выиграть спор по украинским еврооблигациям 2013 года выпуска. Тогда как у Газпрома шансов оспорить свой проигрыш в Стокгольме было ноль целых ноль десятых. А платить по исполнительному листу было нечем: вся ликвидность ушла туркам и китайцам. А допускать посторонних к европейским активам было бы вовсе взрывоопасно: невообразимо пикантные сделки и бенефициары могли бы вскрыться. Вот и вышло в итоге, что за 2,6 млрд газпромовского, т.е. чисто коммерческого долга — у нас ведь любят поминать, что #Россия не отвечает по обязательствам квазигосударственных фирм — в конечном счёте заплатят 3+ млрд долл. будущие российские пенсионеры, лишившиеся части пенсионных активов.
По калькулятору, это на первый взгляд не много. Но почему именно в среднем небогатые налогоплательщики должны, пусть и косвенно, оплачивать из своего кармана очередные провалы назначенных Путиным эффективных менеджеров из числа кооператоров с самыми высокими в РФ зарплатами? И за какие новые победы россиянам ещё платить и платить дань побеждённым?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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