Грузовой автомобиль устроил массовое ДТП в Ленобласти, есть пострадавшие

21.12.2019, 7:58, Новости дня

Грузовой автомобиль устроил ДТП с пятью легковыми машинами в Ленинградской области, сообщили в МЧС.

Легковые авто сгорели, есть пострадавшие, передает РИА «Новости».



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