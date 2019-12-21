Грузовой автомобиль устроил массовое ДТП в Ленобласти, есть пострадавшие

Грузовой автомобиль устроил ДТП с пятью легковыми машинами в Ленинградской области, сообщили в МЧС.

Легковые авто сгорели, есть пострадавшие, передает РИА «Новости».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специализированный бронированный автомобиль «Новатор» успешно прошел ведомственные испытания Государственной пограничной службы страны, соответствующее видео было опубликовано в Сети. «В ходе испытаний «Новатор» не только полностью подтвердил заявленные характеристики, но и продемонстрировал рекорд по нескольким показателям. В частности, время разгона с места до 100 км/ч составило 10,5 секунд, путь экстренного торможения на скорости 40 км/ч – […]