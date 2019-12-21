Грузовой автомобиль устроил массовое ДТП в Ленобласти, есть пострадавшие

Грузовой автомобиль устроил ДТП с пятью легковыми машинами в Ленинградской области, сообщили в МЧС.
Легковые авто сгорели, есть пострадавшие, передает РИА «Новости».
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