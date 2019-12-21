У волгоградского обкома КПРФ открыли памятник Сталину

В Волгограде рядом с местным обкомом партии КПРФ открыли бюст Иосифа Сталина накануне 140-летия со дня его рождения, сообщает издание V1.ru.

Фото: «Блокнот»

С учетом журналистов и членов партии на открытии присутствовали около 40 человек. «Блокнот» пишет, что они провели торжественный митинг.

Перед церемонией открытия к обкому пришли и противники открытия бюста, они провели пикеты. Три активистки вышли с плакатами «Гулагу – нет!», «Сталин – это царь + крепостные. Коммунисты за царизм?», передает «Кавказский узел».

Сегодня памятник Сталину появился и в рыбном порте Магадана. «Байкал24» утверждает, что местные коммунисты узнали об этом из СМИ, кто его установил – неизвестно.

На прошлой неделе «Коммерсант» рассказывал, что воронежский обком КПРФ хотел провести торжественное собрание, приуроченное к 140-летию со дня рождения Сталина в местном Доме актера, но театральное сообщество выступило против. В качестве альтернативных площадок рассматривались Театр оперы и балета, а также университет инженерных технологий. В итоге собрание перенесли в ДК Железнодорожников.

Источник: Новая газета

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