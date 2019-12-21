Пригожин пожаловался на угрозы со стороны отца Фриске

Иосиф Пригожин рассказал, что после критики в адрес Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова. Возмутившее мужчину заявление продюсера прозвучало после того, как Наталья Фриске изменила стиль, став похожей на свою покойную сестру певицу Жанну Фриске.
В интервью Пятому каналу Пригожин рассказал, что мужчина якобы пригрозил «придти к нему с винтовкой».
«Мне сейчас звонит ее (Наталья Фриске – прим. ВЗГЛЯД) отец, угрожает за мое мнение. Вы даже не представляете, что он мне тут понаписал», – сказал продюсер, добавив, что пока не хотел бы публиковать эти сообщения. «Но вы даже не представляете, что он тут мне пишет», – сетует Пригожин.
В интервью «Комсомольской правде» Пригожин посоветовал Наталье Фриске не копировать образ своей покойной сестры и «найти свой стиль». Продюсер отметил, что Наталье никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить ее образ, но «стать копией – это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка».
«Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала. И выжимать по капле из ее популярности – это просто смешно!» – сказал Пригожин. «В 90-е наперсточники так разводили людей на деньги», – добавил он.
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