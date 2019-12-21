Мнение: Угрозы

Возможность ввода турецких войск в Ливию вызывает беспокойство в Москве, заявил журналистам источник в российском МИД. Так он прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать любую военную помощь Триполи.

В МИД считают, что до урегулирования внутриливийского конфликта военное вмешательство извне только осложнит ситуацию в стране.

Кремлю все сказанное никак не помешало в абсолютно аналогичной ситуации вмешаться во внутрисирийский конфликт на стороне одного из его участников, так что здесь аргументы МИДа явно мимо.

Ситуация сегодня выглядит вполне тревожно — турки могут ввести войска в Ливию. Правда, Эрдоган в интеллектуальном плане явно намного выше российского гениального стратега, а потому ввод войск в Ливию — крайняя мера, на которую Эррдоган пойдет лишь тогда, когда другие способы убеждения будут исчерпаны.

Смысл угроз Эрдогана вполне очевиден — прямо сейчас усиленные российскими наемниками бандформирования Хафтара пытаются захватить порт Триполи, бои идут неподалеку. Если им удастся взять его под контроль, обстановка для правительства Сараджа резко осложнится, чего не может допустить уже Эрдоган. Если ему удастся остановить наступление российского ЧВК к порту, то ввод войск станет избыточным, и войну будут продолжать вести как и прежде — в позиционном русле. Если возникнет угроза захвата порта — то придется бросать на выручку Сараджу регулярный турецкий десант. Чего Эрдоган на самом деле не очень-то и горит делать.

Бои за порт Триполи лишь формально имеют тактический характер. В реальности они могут дать вполне стратегический эффект. Неблагоприятный для коалиции Катар-Турция. Поэтому угрозы со стороны Эрдогана все жестче и громче. И все более реальны.

Если же Турция введет войска в Ливию, первое, что они будут делать — это, безусловно, постараются устроить российским частникам второй Хишам. Именно российская ЧВК стала причиной для межгосударственного скандала и прямым поводом к турецкому вторжению. И турки миндальничать с ней точно не станут.

Источник: Эль Мюрид

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