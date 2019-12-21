Вера Брежнева показала момент семейного отдыха с дочерью Сарой и Константином Меладзе

21.12.2019, 7:04, Разное

Известная поп-исполнительница, киноактриса и телеведущая Вера Брежнева в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовала новое фото, показав момент семейного отдыха с младшей дочерью Сарой и супругом Константином Меладзе. Тем самым певица ответила хейтерам, распространяющим слухи о её расставании с продюсером.
Некоторое время назад Вера Брежнева спровоцировала разговоры об ухудшившихся отношениях с Константином Меладзе, удалив в соцсети совместные фото и перестав появляться на публике в компании мужа. Певица категорически опровергает «досужие домыслы», но они всё же продолжают появляться. Недавно Брежнева, вероятно, в очередной раз попыталась пресечь слухи и обнародовала семейный снимок. На нём не видно лиц ни самой певицы, ни продюсера, но при этом его рука «красноречиво» обнимает супругу за плечо, а рядом с ними в этот момент находится улыбающаяся Сара.

Чуть позже Брежнева также разместила в Stories небольшое видео, продемонстрировав большую гостиную с украшенной новогодней ёлкой. В подписи супруга Меладзе констатировала, что из-за концертов, гастролей и перелётов ей редко удаётся побыть дома, поэтому спокойное утро в кругу семьи особенно ценно и важно.



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