Игралки-скакалки

Сегодня уже все знают о том, что премьер-министр, провалив все, что было в его силах, объявил о сокрушительной победе над, не то игральными, не то – стиральными салонами, которые в последнее время, стали решительно вытеснять с улиц торговлю и все, что только можно. Видимо, дела у них шли настолько неплохо, что им уступали свои площади даже крупные ритейлеры, например «Ева».

И вот, в сеть было загружено видео, где премьер стоит на своих ногах, а не на самокате, дырчике или лошади и решительным голосом объявляет, что принято решение избавиться от этого позорного явления.

Оно и понятно, если нельзя «перерезать ленточку» очередного открываемого завода или фабрики, к чему мы привыкли при Порохе и за что его нещадно критиковали, то этот пиарится на закрытии.

Казалось бы, решили и – решили, зачем поднимать пыль из такого события. Осталось еще услышать от него о том, что принято решение закрыть все общественные туалеты, в которых берут плату за справление нужды. Это вот такой у нас масштаб правительства.

Ну ладно, больше пиариться не на чем. Самокаты и самотыки уже исчерпали собой новости, а хвастаться заваленным бюджетом – не тот фен-шуй.

Но мы решили посмотреть на то, как эта борьба выглядит на пленэре.

Ведь было сказано, что закрывать все это буйство красок будет нацполиция и нацгвардия с налоговой в придачу. Скажу честно, ни у одной игралки не удалось наблюдать ни нацгвардии, ни нацполиции, ни налоговых борцов.

Их присутствие там явно выдавало бы скопление спецтранспорта, как это бывает у судов или когда люди собираются на Майдане. А тут ни-ко-го!

Из полутора десятков подобных заведений, только на одной удалось увидеть объявление такого характера.

Как видно из записки, закрыто заведение временно и по техническим причинам. О скоропостижной кончине – ни слова. Что бы это значило – трудно сказать. Увидим.

На остальных заведениях ничего подобного не замечено, а в парочку из них мы попытались открыть дверь – подалась. Врать не буду, внутрь этих гадюшников не заходил, возможно, там кто-то должен был рассказать, что автоматы не работают, но было мерзко и не заходил.

Все это дает первые впечатления и версии. Первое состоит в том, что бумажки с объявлением о закрытии находятся на дисциплинированных заведениях и можно допустить, что это как раз и есть аваковские конторы.

Ему нет смысла крутить хвостом потому, что все более густо стелятся слухи о том, что премьер-самокатчик получит волшебный пендаль и покатится в другие коридоры, и очень велика вероятность, что его там сменит арсенборисыч. При таких раскладах ему просто нельзя иметь на шее игралки. Но опять же это – версии.

Если те заведения, которые не закрылись, играют под другой крышей, то наверное, они вошли в режим мягкой паузы и пытаются «договориться». Если откроются – договорились.

Есть и еще одно наблюдение. Там, где дверь открыта и туда можно зайти, но автоматы таки не работают, можно предполагать, что именно игорный бизнес там был не единственным и клиенты могут туда заходить по другим причинам. Если так, то можно только представить, какую язву отрастили всем этим кублом.

В любом случае, за этим процессом стоит наблюдать внимательно, ибо денег там вращается очень много, а как водится, в стрессовых ситуациях они имеют свойство проявлять ситуацию.

В общем, смотрим внимательно, будет интересно.

Линия Обороны

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Массовые эвакуации устраивают не телефонные террористы, а органы безопасности. С 29 ноября по всей РФ начались учения органов безопасности, МЧС и МВД, сопряженные с массовыми эвакуациями казенных учреждений и ограниченной части транспортной инфраструктуры по ложным заявлениям о минировании/ Никаких сомнений у меня в этом нет. Ситуация за незначительными деталями полностью воспроизводит аналогичную картину сентября 2017 […]