Политика по-новому – это не прислать прокурора на апелляцию, чтобы оставить подозреваемую в убийстве Павла Шеремета за решеткой.

100% свой прокурор Рябошапка был на брифинге в МВД и создавал правильную картинку о нацистах-волонтерах.

А когда дело дошло до рассмотрения апелляции обвиняемой Юлии Кузьменко, прокурор не пришел.

Из-за отсутствия прокурора суд не рассмотрел апелляцию, и волонтер Кузьменко на 2 месяца сядет в тюрьму, чтобы не мешать лепить дело, которое разваливается.

Если у вас было достаточно доказательств, чтобы позвать на обвинительный брифинг целого президента, предъявите их. Покажите суду реальные факты, а не диафильмы в стиле Путина.

Докажите вину Кузьменко, а не прячьтесь за крючкотворством судебных процедур.

Отказать обвиняемому в апелляции и праве на справедливый суд – бесчеловечно.

Скажите, пожалуйста, стыдливо молчащие лоялисты, как вам такое?

Вы понимаете, что полицейское государство, в котором прокурор не придет на суд и вас посадят в тюрьму, строится на ваших глазах и с вашего молчаливого одобрения?

И если вы спрашиваете, почему я против Зеленского, то вот почему.

То что делает он и его сброд – несправедливо.

И никакие высшие цели такую несправедливость не оправдывают.

Нельзя построить светлое будущее грязными руками.

Сергей Марченко

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В присутствии генпрокурора, министра МВД и президента человека обвиняют в участии в убийстве.

Суд после этого отправляет ее под арест в СИЗО.

Оказывается, ни одного прямого доказательства ее вины нет, это признают сами «правоохранители».

На апелляционное заседание, на которое защиту подготовил свои доказательства и возможное алиби .. не являются прокуроры.

По факту система снова берет заложников.

Жаль Кафка не дожил, такие сюжеты.

Валерій Прозапас

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