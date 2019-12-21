Политика по-новому – это не прислать прокурора на апелляцию, чтобы оставить подозреваемую в убийстве Павла Шеремета за решеткой.
100% свой прокурор Рябошапка был на брифинге в МВД и создавал правильную картинку о нацистах-волонтерах.
А когда дело дошло до рассмотрения апелляции обвиняемой Юлии Кузьменко, прокурор не пришел.
Из-за отсутствия прокурора суд не рассмотрел апелляцию, и волонтер Кузьменко на 2 месяца сядет в тюрьму, чтобы не мешать лепить дело, которое разваливается.
Если у вас было достаточно доказательств, чтобы позвать на обвинительный брифинг целого президента, предъявите их. Покажите суду реальные факты, а не диафильмы в стиле Путина.
Докажите вину Кузьменко, а не прячьтесь за крючкотворством судебных процедур.
Отказать обвиняемому в апелляции и праве на справедливый суд – бесчеловечно.
Скажите, пожалуйста, стыдливо молчащие лоялисты, как вам такое?
Вы понимаете, что полицейское государство, в котором прокурор не придет на суд и вас посадят в тюрьму, строится на ваших глазах и с вашего молчаливого одобрения?
И если вы спрашиваете, почему я против Зеленского, то вот почему.
То что делает он и его сброд – несправедливо.
И никакие высшие цели такую несправедливость не оправдывают.
Нельзя построить светлое будущее грязными руками.
Сергей Марченко
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В присутствии генпрокурора, министра МВД и президента человека обвиняют в участии в убийстве.
Суд после этого отправляет ее под арест в СИЗО.
Оказывается, ни одного прямого доказательства ее вины нет, это признают сами «правоохранители».
На апелляционное заседание, на которое защиту подготовил свои доказательства и возможное алиби .. не являются прокуроры.
По факту система снова берет заложников.
Жаль Кафка не дожил, такие сюжеты.
Валерій Прозапас
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