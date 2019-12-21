Американка сбила девочку из ненависти к мексиканцам

В начале декабря в штате Айова 42-летняя Николь Мари Пул Франклин, находясь за рулем грузовика, свернула на тротуар и сбила 14-летнюю девочку. Женщина призналась, что поступила так, сочтя школьницу мексиканкой, пишет газета Washington Post.

Как сообщил представитель местной полиции Майкл Венема, Франклин признала, что это она сбила девочку, и сделала несколько уничижительных заявлений в адрес латиноамериканцев, передает РИА «Новости».

Пострадавшая девочка уже оправилась от полученных травм и вернулась к учебе в школе.

«Я помню только приближающуюся ко мне машину… Я просто шла на баскетбольную игру. Я этого не заслужила. Я не заслужила того, чтобы меня сбили машиной», – сказала пострадавшая.

Правоохранители признались, что мотивы женщины их шокировали. Венема отметил, что за 35 лет службы в правоохранительных органах «привык к людям бесчувственным или оставляющим место происшествия». «Я был крайне шокирован, услышав, что наезд на 14-летнюю девочку был преднамеренным», – признался полицейский.

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