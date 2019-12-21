Мнение: В Сталинграде открыли памятник Сталину

21.12.2019, 6:50, Разное

В Сталинграде к 140-летию со дня рождения Сталина открыли памятник вождю и учителю всех народов.
Памятник представляет из себя бюст на постаменте, который расположен рядом с обкомом КПРФ.
Сам бюст не новодел, а раритет изготовленный еще при жизни вождя. Нашли его несколько лет назад на складе в одном из заброшенных пионерских лагерей.
Теперь бюст товарища Сталина вернулся в город прославленный его именем.

Еще больше фотографии и отчет об открытии здесь http://bloknot-volgograd.ru/news/v-volgograde-ofitsialno-otkryli-pamyatnik-iosifu-s-1173271

Как уже не раз писал на этой счет, появление новых памятников Сталину в России исторически неизбежно.

Источник: Colonel Cassad



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