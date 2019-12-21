Розенбаум о татуировках и о новогодних подарках

21.12.2019, 6:44, Разное



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Последнее: Массовые эвакуации устраивают не телефонные террористы, а органы безопасности. С 29 ноября по всей РФ начались учения органов безопасности, МЧС и МВД, сопряженные с массовыми эвакуациями казенных учреждений и ограниченной части транспортной инфраструктуры по ложным заявлениям о минировании/ Никаких сомнений у меня в этом нет. Ситуация за незначительными деталями полностью воспроизводит аналогичную картину сентября 2017 […]

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