Анастасию Костенко упрекнули в безразличии к дочери

Анастасия Костенко в очередной раз попала под прицел критиков. После публикации фотоснимков с дочерью звезду упрекают в том, что она безразлично относится к малышке.

Не так давно пост Костенко с фотографией семейного ужина вызвал волну негодования у поклонников аккуратности и чистоты. Кому-то показалось, что селебрити немного небрежно относится к порядку в квартире. Сейчас же звезда поделилась кадрами семейной идиллии, причем на многих снимках дочка Милана, которой всего лишь полтора годика, сидит на мраморном полу. Всем известно, что такое покрытие пола достаточно холодное, потому сидеть на нем нельзя, тем более ребенку.

Подписчики аккаунта Костенко упрекнули девушку в том, что она не достаточно внимательна к здоровью дочери. Известно, что Костенко сейчас в положении, возможно, предположили некоторые фолловеры, мысли артистки полностью заняты будущими родами. К тому же, теледиве приходится много заниматься работой в рекламе. Это и могло стать причиной такой беспечности, поклонники искренне попросили звезду быть внимательнее к Милане и пожелали здоровья как девочке, так и маме, и будущему малышу.

Стоит отметить, что сама Костенко старается не оставлять без внимания комментарии к своим публикациям. Так и в этот раз она вежливо дала понять публике, что не намерена пускать в свою жизнь посторонних людей.

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