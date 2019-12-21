РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража – Ермак

Контракт на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему будет подписан на выгодных для Украины условиях, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Российская сторона на газовых переговорах в Минске 20 декабря согласилась выплатить Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в комментарии «Громадському» после переговоров рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража», – сказал Ермак.

Он уточнил, что долг РФ выплатит деньгами.

20 декабря на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины.

Подробности на брифинге 21 декабря сообщат министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь «больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет».

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло пять раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября, 28 октября и 19 декабря. Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК «Нафтогаз України».

В «Нафтогазі» заявиляли, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым «Газпром» должен выплатить НАК $2,56 млрд.

Украинское правительство заявляло о намерении заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу и предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

«Газпром», в свою очередь, предлагал продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигал ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства «Нафтогазу» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель называл это предложение откровенно неприемлемым. Он говорил, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос «был разблокирован».

«В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом», – сказал президент Украины. Путин после саммита заявлял, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае «совместной честной работы».

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