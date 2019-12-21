Мнение: Мир без аннексий и контрибуций

В Минске состоялась очередная акция протеста против интеграции с Россией. Постепенно эти протесты становятся все более многочисленными, хотя, конечно, белорусский режим дозирует масштаб.
Недовольство белорусов понятно: никто не может сказать, что даст присоединение к России самим белорусам. Тем более, что неясно всё: в том числе и форма присоединения. Белорусы опасаются, что утратив суверенитет, они будут попросту поглощены и станут всего лишь провинцией. Да и смысл этого присоединения остается крайне смутным.
Россия между тем не выглядит привлекательной для воссоединения — путинский режим беспощадно грабит свой народ, ввергая его в нищету, опустошая страну безудержным воровством правящего сословия. Перспектива братского воссоединения выглядит так себе.
При этом никто особо и не скрывает, что ускоренное создание Союзного государства — это всего лишь сценарий удержания власти группировкой Путина после 24 года. Белорусам предложено стать разменной монетой в манипуляциях и махинациях чужого им режима.
Все это вызывает вопросы, а вопросы вызывают протест. Пока он дозирован и контролируем, но будучи запущенным, процесс недовольства предложенным сценарием может выйти из-под контроля и приобрести самостоятельность.
Источник: Эль Мюрид
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