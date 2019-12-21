Лолита дала своим поклонницам мастер-класс по разводу

По мнению певицы, женщине не стоит с головой уходить в семью. Ее спросили, почему она считает, что представительницам слабого пола нужно больше работать и не останавливаться в карьерном развитии даже ради детей и мужа. Лолита отметила, что это не ее личная установка, а общемировой печальный опыт.

По ее словам, развод с мужчиной или его смерть опасны для женщины,

которая посвящает себя только семье. Милявская подчеркнула, что после этих событий ей придется

искать кусок хлеба и способы выжить, ведь не всегда найдутся те, кто в любое время готов принять и обогреть. Работа же позволяет женщине быть обеспеченной

и легче переживать жизненные трудности, которых и без того много.

«При разводах это тоже очень хорошая штука (заработок денег – прим. ред.) Ты быстрее выходишь из развода. Если у тебя

достаточно мозга, неделю попереживала, даже месяц (психологи говорят, в

норме до трех), но при этом ты работаешь. Потом работа тебя вывозит в

новый день. Поэтому нельзя ни от кого зависеть в этой жизни. Человек

должен зависеть сам от себя. Не важно, женщина или мужчина», – рассказала Лолита в эфире ютуб-шоу «#безфильтров».

Певица также поведала, что как только становится известно о ее разводе, поклонницы сразу направляют ей сотни писем с вопросами «Как справиться с этой ситуацией?». Женщины со всех уголков света жалуются артистке, что их прогоняют из семьи, да еще с

детьми, а жилья и заработка при этом нет.

Звезда отечественного шоу-бизнеса всегда отвечает представительницам слабого пола, что им следует

развиваться самим и ни от кого не зависеть.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 16 Дек 2019 в 5:09 PST

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