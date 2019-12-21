Грузия поспорила с американскими СМИ про смену курса в сторону России

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани не согласился с мнением американской газеты The Wall Street Journal о том, что внешнеполитический курс Тбилиси якобы изменился в сторону Москвы.
«Давайте говорить фактами. Хочу сказать, что категорически не согласен с пафосом этой статьи. Как можно обвинять Грузию в смене курса в направлении России? Тот реальный результат, который мы имеем, говорит об абсолютно обратном», – приводит его слова RT со ссылкой на сообщение грузинского внешнеполитического ведомства.
Залкалиани полагает, что в регионе у Запада и США нет более близкого партнера, чем Грузия. Он призвал «посмотреть на конкретные результаты» стратегического партнерства Тбилиси и Вашингтона и напомнил, что несколько недель назад стороны подписали новое соглашение по обороне и безопасности сроком на три года.
«Это смена курса Грузии в сторону России?» – задается вопросом он.
В октябре Залкалиани назвал регион Черного моря «ареалом интересов США».
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