Мнение: Помощь семье Сухомлин

По наводке читателей.
Тут Жучковский собирает средств для многодетной семьи из ДНР. Кто хочет помочь, реквизиты в конце.
О помощи многодетной семье с больным ребёнком.
Месяц назад я писал о тяжёлой ситуации в семье Сухомлин из посёлка Коммунар (ДНР) и попросил вас оказать поддержку.
Напомню, что в семье шесть детей. Самой младшей, Карине, полтора года и у неё тяжёлое заболевание мозга. Семья живет в большой бедности, в старом двухкомнатном доме, который плохо протапливается.
Мы поддерживаем семью продуктами и медикаменты. Но основной задачей была помощь с лечением и поиском нового дома. Подробно о семье Сухомлин и болезни Карины я писал в прошлом отчёте: vk.com/wall151630709_107395
К сожалению, все компетентные врачи, которым я показывал документы больной девочки, сказали, что ситуация на данный момент безнадёжная.
Мы взялись решить для семьи Сухомлин жилищную проблему и в ноябре нашли хороший дом в пос. Нижняя Крынка. Хозяева попросили за него 7000 долларов, плюс около 600$ — оплата расходов на переоформление (сам земельный участок не находится в собственности хозяев, и его оформление через суды потребует доп. расходы и займёт несколько месяцев).
На все расходы с документами и переездов необходима сумма в 8000$.
В этом месяце мы собрали 2000$, вчера эта сумма передана хозяевам дома в качестве предоплаты, чтобы многодетная семья могла въехать в дом, пока собирается остальная часть суммы.
В середине декабря человек, пожелавший остаться неизвестным, переслал нам ещё 3000$.
Таким образом, собрано 5 тыс., и остаётся собрать ещё 3 тыс. $ — около 200 тыс. рублей. После этого будет заключён договор у нотариуса и я опубликую отчёт.
Реквизиты для помощи:
Карта Сбербанка: 4276520710859485 (Александр Григорьевич Ж.)
Яндекс-деньги: 410011412682027
До Нового года семья Сухомлин уже переедет в тёплый и просторный дом, и это будет лучшим новогодним подарком для детей.
Спасибо всем за помощь!
https://m.vk.com/wall151630709_107737 — цинк
В общем, финансовая помощь или репост приветствуется.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Массовые эвакуации устраивают не телефонные террористы, а органы безопасности. С 29 ноября по всей РФ начались учения органов безопасности, МЧС и МВД, сопряженные с массовыми эвакуациями казенных учреждений и ограниченной части транспортной инфраструктуры по ложным заявлениям о минировании/ Никаких сомнений у меня в этом нет. Ситуация за незначительными деталями полностью воспроизводит аналогичную картину сентября 2017 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дом Королевой атаковали мерзкие твари / 19 декабря
- Мнение: Очередная ЭМПАТИЯ в Шоколаднице! / 30 октября
- «Спасение от старости и немощи»: сдавшей Пугачевой нужна помощь / 17 декабря
- Не хватает балалайки: в сети язвят над фото главного дипломата Путина / 6 ноября
- В Европе прошли сертификацию 3 неизвестных смартфона Nokia / 18 ноября
- Друзья навсегда: Кортни Кокс и Лиза Кудроу поддержали Дженнифер Энистон на премии Гильдии киноактеров / 8 ноября
- Актер Дмитрий Ульянов был доставлен в больницу в тяжелом состоянии / 25 ноября
- Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ / 7 ноября