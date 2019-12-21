Мнение: Помощь семье Сухомлин

По наводке читателей.

Тут Жучковский собирает средств для многодетной семьи из ДНР. Кто хочет помочь, реквизиты в конце.

О помощи многодетной семье с больным ребёнком.

Месяц назад я писал о тяжёлой ситуации в семье Сухомлин из посёлка Коммунар (ДНР) и попросил вас оказать поддержку.

Напомню, что в семье шесть детей. Самой младшей, Карине, полтора года и у неё тяжёлое заболевание мозга. Семья живет в большой бедности, в старом двухкомнатном доме, который плохо протапливается.

Мы поддерживаем семью продуктами и медикаменты. Но основной задачей была помощь с лечением и поиском нового дома. Подробно о семье Сухомлин и болезни Карины я писал в прошлом отчёте: vk.com/wall151630709_107395

К сожалению, все компетентные врачи, которым я показывал документы больной девочки, сказали, что ситуация на данный момент безнадёжная.

Мы взялись решить для семьи Сухомлин жилищную проблему и в ноябре нашли хороший дом в пос. Нижняя Крынка. Хозяева попросили за него 7000 долларов, плюс около 600$ — оплата расходов на переоформление (сам земельный участок не находится в собственности хозяев, и его оформление через суды потребует доп. расходы и займёт несколько месяцев).

На все расходы с документами и переездов необходима сумма в 8000$.

В этом месяце мы собрали 2000$, вчера эта сумма передана хозяевам дома в качестве предоплаты, чтобы многодетная семья могла въехать в дом, пока собирается остальная часть суммы.

В середине декабря человек, пожелавший остаться неизвестным, переслал нам ещё 3000$.

Таким образом, собрано 5 тыс., и остаётся собрать ещё 3 тыс. $ — около 200 тыс. рублей. После этого будет заключён договор у нотариуса и я опубликую отчёт.

Реквизиты для помощи:

Карта Сбербанка: 4276520710859485 (Александр Григорьевич Ж.)

Яндекс-деньги: 410011412682027

До Нового года семья Сухомлин уже переедет в тёплый и просторный дом, и это будет лучшим новогодним подарком для детей.

Спасибо всем за помощь!

https://m.vk.com/wall151630709_107737 — цинк

В общем, финансовая помощь или репост приветствуется.

Источник: Colonel Cassad

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