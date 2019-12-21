Мнение: Предатель в сотни раз хуже врага

По поводу вчерашних событий в Москве коллегами сказано было многое. И все же не лишним будет напомнить о том, что предатель в сотни раз хуже врага.

Первые цветы на месте гибели сотрудника ФСБ

Потому что врага силовики нейтрализуют. А предатель, сидящий у монитора с попкорном, комментирующий все происходящее в духе «больше ада», параллельно пытающийся приплести к этому делу всех, кого в обычной ситуации он достать не может, и делающий скоропалительные выводы на основе непроверенной информации — будет и дальше заниматься своим неблаговидным делом.

И из раза в раз будет хайповать на трагедии, спекулировать на жертвах, очернять власть и силовые структуры, разжижать и без того скудный мозг своих адептов, не способных ни на что, кроме как тупо радоваться любому ЧП, случившемуся в ИХ стране.

Понятное дело, что вся эта армия воинствующих повелителей дивана и клавиатуры, при гипотетической сбыче их влажных свидомых мечт, первыми побегут в схрон и будут сидеть там до тех пор, пока не убедятся, что их маленькой никчемной жизни ничего не угрожает. Потому рассматривать их как некую силу, которая способна на что-то большее, чем пост в соцсети, не стоит.

Ведь вся их деятельность напоминает вечеринку тараканов, которые в абсолютной темноте чувствуют себя хозяевами помещения. Но как только включается свет — они разбегаются во все стороны и тихо сидят под плинтусном, ожидая очередного повода выползти оттуда.

Однако, несмотря на карикатурность «бурной деятельности» этих «шатателей режима», одно стойкое чувство она все же вызывает. Это отвращение. Потому что предательство всегда отвратительно. И даже не столько своими последствиями, сколько своими мотивами. Которые почти всегда мелкие, эгоистичные, и ничего общего с судьбой страны и ее граждан не имеющие.

Я не буду называть конкретные фамилии. Вы и так их хорошо знаете. Потому как ситуация, подобная вчерашней, случилась не впервые.

Просто хочу ещё раз напомнить о том, что использовать ЧП для извлечения личной выгоды и сведения личных же счетов может только подонок.

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: Конт

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