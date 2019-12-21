В Сети появились фото эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗ

УАЗ уже начал производство эксклюзивной версии «Буханки», как называют машину водители. В Сети появились фото данного автомобиля.

Сообщается, что новая версия машины имеет дополнительное снаряжение, среди которого багажник с лестницей, расположенный на крыше автомобиля, силовой бампер, изготовленный из металла, лебёдка, устройство, предназначенное для буксировки грузовых и легковых прицепов транспортным средством, защита рулевых тяг, 16-дюймовые колёсные диски с вездеходной резиной BF Goodrich. Такое оборудование, как, например, багажник, доступны для «Буханки» в исполнении Трофи.

Предполагается, что автомобили с таким оборудованием могут быть предназначены для государственных структур, а заказчиком стало одно из силовых ведомств. На данный момент неясно, появятся ли синие «Буханки» в свободном для приобретения доступе. Однако точно известно, что такой же цвет появится у «Патриота».

В Сети был опубликован снимок уникального преображения легендарного автомобиля «Жигули» с кожаным отсеком мотора. Данное транспортное средство было очень востребовано в своё время, а сейчас его модифицированные экземпляры можно найти в гаражах коллекционеров.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Филологи утверждают, что значение слов во время перевода может теряться. Специалисты изучили понимание разными народами понятий «любовь» и «злость». Понятие «любовь» народы индоевропейской и австронезийской групп понимают как что-то желанное и нравящееся. А в гавайском и яванском языках оно связано с жалостью. Такая же ситуация обстоит и со словом злость. Специалисты утверждают, что понятие существует […]