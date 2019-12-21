Трамп подписал военный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

Американский президент Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России.

Оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов, что на 3,1% больше по сравнению с 2019 финансовым годом (716 млрд). Пентагон на базовые нужды получает 635 млрд долларов. 71,5 млрд долларов будет направлено на военные операции в Афганистане, Сирии, Йемене, а также борьбу с террористами в других странах, передает ТАСС.

31,5 млрд долларов идут на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию.

Кроме того, в документе прописано создание Космических сил как самостоятельного рода войск США.

На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить 300 млн долларов – на 50 млн больше, чем в военном бюджете США на 2019 год.

Предусматривает документ и антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также в рамках включенного в текст «Акта о защите гражданского населения Сирии» (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе «гражданской войны».

Как уточняет РИА «Новости», в бюджете содержится пункт о введении санкций в отношении судов, занимающихся укладкой газопроводов на глубине более 30 метров. Ограничения будут также касаться судов, участвующих в «проектах, преемственных по отношению к любому из них».

Также документ, подписанный Трампом, продлевает эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, правительству США запрещается признавать воссоединение Крыма с Россией.

Для «противодействия» РФ выделяется также 734 млн в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания.

Конгресс предписывает администрации следить за развитием российско-китайского военного партнерства. Выражается поддержка протестующим в Гонконге, американская сторона также намерена повышать оборонные возможности и боеготовность Тайваня путем совместных учений и продажи вооружений.

США, согласно документу, намерены внимательно следить за военной активностью и прямыми инвестициями Китая в Арктике. Кроме того, запрещается покупка китайских беспилотных летательных аппаратов.

Военным бюджетом США запрещается передачу Анкаре истребителей пятого поколения F-35. В нем также содержится пассаж о том, что приобретение Турцией у РФ зенитных ракетных систем С-400 подпадает под положения закона «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии», а это предусматривает введение президентом Трампом санкций.

Ранее в субботу сообщалось, что базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», объявила о приостановке работ.





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